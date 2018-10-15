Ранее задержанные ГИБДД футболисты Башкиров и Тигиев продолжили тренировки в «Крыльях Советов»

Футболисты самарских «Крыльев Советов» Евгений Башкиров и Георгий Тигиев приступили к тренировкам в общей группе.

Ранее полузащитник клуба Башкиров был задержан сотрудниками ГИБДД за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Позже стало известно о задержании другого футболиста «Крыльев Советов» Тигиева, предположительно находившегося за рулем под действием наркотиков.

«Футбольный клуб "Крылья Советов" запросил у соответствующих органов и организаций все необходимые документы относительно инцидентов, произошедших с футболистами в эти выходные», - говорится в официальном сообщении клуба.

Отмечается, что окончательное решение будет принято лишь после проведения всех соответствующих проверок, однако клуб не намерен расторгать контракт с игроками.

В заявлении подчеркивается, что в крови Тигиева не было обнаружено ни запрещенных препаратов, ни алкоголя.