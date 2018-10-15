«Изолировать этих извергов от общества» - заслуженный мастер спорта о поведении Мамаева и Кокорина

Тренер по спортивной гимнастике, заслуженный мастер спорта СССР Лидия Иванова осудила поведение Павла Мамаева и Александра Кокорина и призвала изолировать футболистов от общества. Об этом она заявила в эфире ток-шоу «Фетисов» на телеканале «Звезда».

«То, что я сейчас вижу, я вижу не первый раз. И каждый раз у меня сжимается сердце. До какой же степени уроды, ну как же так можно?!.. Это изверги, людей надо изолировать от общества. Сколько сделал ЧМ-2018 для того, чтобы обернуть весь наш народ лицом к этому виду спорта. И вот что натворили эти два дурака», - возмутилась Иванова.

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин стали фигурантами уголовных дел о хулиганстве. Им грозит до семи лет лишения свободы. По версии следствия, оба спортсмена участвовали в драке в одном из столичных кафе и напали на двоих чиновников. А незадолго до этого инцидента футболисты избили водителя телеведущей Первого канала. 11 октября они были задержаны и по постановлению суда оставлены под стражей на два месяца.

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