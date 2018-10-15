Нурмагомедову грозят штраф и дисквалификация на полгода

Российского бойца смешанных единоборств, чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе Хабиба Нурмагомедова, могут оштрафовать на 350 тысяч долларов и отстранить от боев на полгода. Об этом заявил его отец и тренер Абдулманап Нурмагомедов.

По словам Нурмагомедова-старшего, в настоящее время они ждут санкций от UFC.

«Я думаю, на срок от 4 до 6 месяцев, предварительно его отстранят от боев. Его деньги не двигаются, они заморожены, думаю, он будет оштрафован на 350 тысяч долларов», - цитирует отца Хабиба ТАСС.

После того, как официальное решение UFC будет озвучено, команда российского бойца, в лице менеджмента и юристов, будет думать, как поступить дальше.

Напомним, 7 октября Хабиб Нурмагомедов одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором в финале турнира UFC 229 и защитил титул чемпиона в легком весе. Однако сразу после поединка он ввязался в массовую драку, в которой приняли участие также члены команд обоих соперников.