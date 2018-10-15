Мать Кокорина назвала катастрофой ситуацию с ее сыновьями

Мать нападающего «Зенита» Александра Кокорина Светлана прокомментировала ситуацию, связанную с ее сыновьями. По словам Светланы Кокориной, она воспринимает происходящее как настоящую катастрофу.

«Для вас это шоу, и вы реально не понимаете. А для меня это катастрофа всей моей жизни», - сказала мать футболиста в эфире Первого канала.

Александр Кокорин и его коллега, футболист Павел Мамаев, стали фигурантами уголовного дела. Спортсмены устроили целый ряд дебошей, ставших достоянием общественности и вызвавших широкий резонанс. Их сопровождали несколько человек, в том числе младший брат Кокорина.

Всего за один день Кокорин, Мамаев и их спутники избили несколько человек и спровоцировали массовые драки в разных точках столицы. Их жертвами стали водитель Виталий Соловчук и чиновник министерства промышленности и торговли Денис Пак. Сейчас Кокорин и Мамаев арестованы на два месяца, им может грозить лишение свободы.