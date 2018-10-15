Футбольный клуб взял в свой состав больного раком ребенка

В Калифорнии мальчик по имени Мэтью, страдающий онкологией, начал профессиональную карьеру футболиста. Несколько дней назад его приняли в состав клуба Sacramento Republic.

Пятнадцатилетний школьник давно стремился попасть в футбольную команду. О том, что его приняли, Мэтью узнал в больнице, где проходит лечение.

В матче против Las Vegas Lights в присутствии 11 тысяч болельщиков он стал автором забитого гола. Кроме того, Мэттью является самым молодым игроком в истории Sacramento Republic, сообщает ABC News.