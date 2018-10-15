Жена Кокорина объяснила поведение мужа

Дарья Валитова, гражданская жена нападающего санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Александра Кокорина, прокомментировала ситуацию, сложившуюся из-за драки с участием чиновника Минпромторга Дениса Пака, руководителя «НАМИ» Сергея Гайсина, а также избиения водителя ведущей Первого канала.

«Он и мухи не обидит. Это может подтвердить любой человек из его окружения. Может, что-то накопилось», - считает Валитова.

Она рассказала, что Кокорин получил травму - разрыв крестообразных связок колена, из-за чего вынужден был пропустить чемпионат мира. Валитова считает, что из-за этого у игрока накопилось психологическое напряжение, однако отметила, что не оправдывает поведение мужа.

Восьмого октября Кокорин и полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Павел Мамаев приняли участие в двух драках в центре Москвы. Вначале они избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой, а затем вступили в драку с директором департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денисом Паком и руководителем государственного научного центра «НАМИ» Сергеем Гайсиным.

В настоящее время Мамаев, Кокорин, а также его младший брат Кирилл помещены в СИЗО на два месяца до 8 декабря.