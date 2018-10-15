Емельяненко отказался бить россиян

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко рассказал о своих предпочтениях в плане выбора противников. По словам Емельяненко, ему очень не хочется биться против других россиян.

Боец отметил, что за всю карьеру ни разу не сталкивался на ринге с соотечественником, несмотря на то, что это обычная практика в мире смешанных единоборств.

«Я просил (руководство промоушена Bellator – прим. ред.) не ставить меня против россиян. Слава богу, никогда не бился с соотечественниками. И не хотелось бы под конец своей карьеры провести бой с россиянином», - цитирует ТАСС Федора Емельяненко.

Ранее российский боец одержал сокрушительную победу над Чейлом Сонненом, известным под прозвищем «Американский гангстер». Этой победой Емельяненко заслужил выход в финал гран-при в рамках турнира по ММА Bellator 2018, где его соперником окажется американец Райан Бейдер.