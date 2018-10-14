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Американский боец ММА заявил, что победит Нурмагомедова

Дмитрий Семенов
21:01 14.10.2018
Майкл Чэндлер назвал себя единственным человеком, способным победить российского чемпиона UFC.
Американский боец ММА заявил, что победит Нурмагомедова
Фото: Антон Денисов, РИА Новости

Американский боец смешанного стиля (MMA) Майкл Чэндлер заявил, что является единственным человеком на планете, способным победить Хабиба Нурмагомедова. Соответствующее заявление американец опубликовал в своем Twitter.

«Я единственный человек на планете, кто может победить Хабиба. Любой другой — либо жертвенный ягненок, либо идет ради денег. Я единственный легковес на планете, способный выиграть эту битву!» — написал Чэндлер.

Ранее рэпер 50 cent предложил Хабибу Нурмагомедову перейти из UFC в Bellator, в которой выступает Чэндлер. Рэпер предложил заплатить за бой Нурмагомедова два миллиона долларов и предложил Хабибу прислать за ним самолет.

Ранее Хабиб Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора в титульном поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 229. Бой состоялся на арене «T-Mobile» в Лас-Вегасе.

Первые два раунда боя полностью остались за российским бойцом. Третий раунд прошел в равной борьбе, когда оба бойца провели время преимущественно в стойке. В четвертом раунде Нурмагомедову удалось провести удушающий прием на шею, и ирландец сдался.  

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