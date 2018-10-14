Сборная России обыграла Турцию в матче Лиги наций

Национальная команда России обыграла сборную Турции в матче группового раунда Лиги наций. Игра прошла на сочинском стадионе «Фишт» и закончилась со счетом 2:0.

Первый гол в матче записал на свой счет Роман Нойштедтер со стандарта на 20-й минуте. После розыгрыша углового Георгий Джикия пробил по воротам, но снаряд попал в штангу. А вот уже после отскока Нойштедтер не промахнулся при добивании.

Второй гол российская команда оформила на 78-й минуте матча. После отличного прохода по правому флангу Александр Головин дал пас в штрафную, откуда Денис Черышев в касание отправил мяч в ближний угол ворот турецкого голкипера Синана Болата.

Напомним, ранее сборная России в гостевом матче также сумела одолеть турков, а после сыграла вничью с командой Швеции.