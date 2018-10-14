Генеральный секретарь FIBA умер на Юношеских Олимпийских играх

Генеральный секретарь Международной федерации баскетбола (FIBA) и руководитель Глобальной ассоциации международных спортивных федераций гражданин Швейцарии Патрик Бауманн скончался в Буэнос-Айресе в возрасте 51 года.

Как сообщает релиз FIBA, Бауманн умер во время Юношеских Олимпийских игр, причиной смерти стал сердечный приступ, а помощь медиков опоздала.

«Патрик Бауманн скончался, несмотря на оказанную ему срочную медицинскую помощь», - сказано в пресс-релизе.

Патрик Бауманн также входил в Совет учредителей WADA. Он внес большой вклад в развитие баскетбола 3х3, который в результате был включен в программу летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.