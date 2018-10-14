Отец Павла Мамаева извинился за поведение сына

Отец футболиста Павла Мамаева Константин Мамаев принес извинения за действия своего сына, сообщает «Матч!». По словам Мамаева-старшего, оправдания содеянному Павлом Мамаевым и Александром Кокориным нет.

«Я хотел извиниться за поведение сына. Я приношу искренние извинения. Этому нет никакого оправдания. Он понимает, что они поступили по-свински. Они не имели ни морального, ни физического, никакого права вести себя таким образом», - заявил Константин Мамаев.

Павел Мамаев, Александр Кокорин и его младший брат в настоящее время в ожидании суда находятся в СИЗО-2 города Москвы, известном как «Бутырка». 8 октября футболисты и их приятели во время утренней прогулки по городу избили двух человек без какого-либо повода. 11 октября оба были задержаны и по постановлению суда оставлены под стражей до 8 декабря.