50 Cent собрался на встречу с Нурмагомедовым

Американский боксерский промоутер Кертис Джексон, более известный как рэпер 50 Cent, готов приехать в Дагестан для переговоров с командой Хабиба Нурмагомедова. Ранее он предложил россиянину перейти из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Bellator, американскую спортивную организацию, проводящую бои по смешанным единоборствам. Об этом 50 Cent сообщил на своей странице в Instagram.

«Я принимаю предложение Нурмагомедова и поеду в Дагестан на встречу с ним и его командой, когда закончу работу над новым сезоном своего телесериала "Власть"», - написал рэпер.

В числе своих новых подопечных Кертис Джексон хочет видеть и Зубайру Тухугова, близкого друга и члена команды Нурмагомедова. В социальных сетях Хабиб недвусмысленно дал понять, что готов обсудить возможность своего перехода.

Оба бойца оказались в эпицентре скандала, который разгорелся сразу после завершения поединка Хабиба Нурмагомедова с Конором Макгрегором. Россиянин перепрыгнул через ограждение октагона и сцепился с тренером ирландца. Тухугов тоже принял активное участие в беспорядках. В итоге российский боец отстоял звание чемпиона в легком весе по версии UFC и даже получил пояс, но был оштрафован на четверть миллиона долларов.

К слову, гонорар в два миллиона, который он должен был получить за участие в поединке, до сих пор не выплачен. На этом фоне отношения Нурмагомедова и руководства UFC, которое грозит разрывом контракта, накалились до предела.