Футбольный эксперт оценил шансы России перед матчем с Турцией

Накануне встречи сборной России по футболу с командой Турции спортивный эксперт Валерий Рейнгольд оценил шансы подопечных Станислава Черчесова. Футбольный специалист дал «Звезде» интервью по телефону.

«Мы должны больше двигаться впереди. Если игроки не будут открываться и искать свободные зоны на передней линии, не будет голов. А игра хороша именно ими. Поэтому нам надо прибавлять впереди и больше двигаться. Больше стараний в этом плане.

Турки - приличные футболисты, и команда у них хорошая. Я посмотрел их встречу со сборной Швеции. По ходу матча они проигрывали, но сначала сумели сравнять счет, а потом и вовсе вырвали победу. Если коротко о турках, то они производят хорошее впечатление, и нам нужно быть во всеоружии. В озвученных мной футбольных компонентах надо обязательно прибавлять», - объяснил возможный план на предстоящую игру Рейнгольд.

Букмекеры называют россиян безоговорочными фаворитами в этом противостоянии. Статистика личных встреч говорит также в пользу Россиян. Команды встречались пять раз, и наши игроки никогда не проигрывали. Трижды была одержана победа, и два матча закончились ничьей.