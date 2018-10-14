«Сделал красиво» - Александр Емельяненко о победе своего брата над Чейлом Сонненом

Родной брат прославленного российского бойца Федора Емельяненко Александр назвал красивой победу над американцем Чейлом Сонненом, которую Емельяненко-старший одержал в рамках турнира Bellator 208.

«Победил, молодец! Сделал это красиво!» - сказал Александр Емельяненко в беседе с корреспондентом «Звезды».

Спортсмен добавил, что американскому представителю «досталось очень много», отметив при этом профессионализм судьи.

«Ему (Чейлу Соннену - прим. ред.) досталось очень много. Сколько раз он был в нокдауне от ударов! Судья вовремя остановил бой», - поделился мнением брат известного бойца.

Говоря о собственной спортивной карьере, Александр Емельяненко сообщил «Звезде», что свой следующий бой проведет в декабре этого года, однако соперник ему пока не известен.

Напомним, турнир по ММА Bellator 208 в американском Юниондейле ознаменовался победой российской легенды смешанных единоборств Федора Емельяненко. Последний Император оказался триумфатором вечера и обладателем второй путевки в финал гран-при тяжеловесов, победив в первом раунде американца Чейла Соннена.

Позже в Союзе ММА России заявили, что Федор Емельяненко является настоящим профессионалом, который не словами, а делом показывает русский дух и побеждает во славу России с удовольствием, желанием, гордостью и честью.

Bellator, в свою очередь, опубликовал кадры красивой победы Емельяненко над Сонненом.