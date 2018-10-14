Вбил в настил, не оставив шансов: опубликованы кадры победы Емельяненко над Сонненом

В Сети появилась видеозапись победы прославленного российского бойца смешанного стиля Федора Емельяненко над американцем Чейлом Сонненом. На кадрах видно, как россиянин вбивает в канвас голову своего соперника, не оставив последнему никаких шансов.

Напомним, турнир по ММА Bellator 208 в американском Юниондейле ознаменовался победой российской легенды смешанных единоборств Федора Емельяненко. Последний Император оказался триумфатором вечера и обладателем второй путевки в финал гран-при тяжеловесов, победив в первом раунде американца Чейла Соннена.

Позже в Союзе ММА России заявили, что Федор Емельяненко является настоящим профессионалом, который не словами, а делом показывает русский дух и побеждает во славу России с удовольствием, желанием, гордостью и честью.