Емельяненко допустил завершение карьеры после следующего боя

Легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко не исключает возможности завершения карьеры после своего следующего боя. Об этом он сказал после успешной победы над американцем Чейлом Сонненом на турнире Bellator 208.

Поединок в финале гран-при тяжеловесов Bellator может стать для россиянина последним.

«Все зависит от самочувствия. На этот вопрос смогу ответить только после финального боя», - передает ТАСС слова спортсмена.

Ранее сообщалось, что турнир по ММА Bellator 208 в американском Юниондейле ознаменовался победой российской легенды смешанных единоборств Федора Емельяненко. Последний Император оказался триумфатором вечера и обладателем второй путевки в финал гран-при тяжеловесов, победив в первом раунде американца Чейла Соннена.