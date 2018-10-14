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«Не словом, а делом» - вице-президент Союза ММА РФ прокомментировал победу Федора Емельяненко

Роман Захаров
09:50 14.10.2018
Российский боец ММА Федор Емельяненко одержал сокрушительную победу над американцем Чейлом Сонненом в главном бою турнира Bellator 208.
Фото: Федор Емельяненко, instagram

Федор Емельяненко является настоящим профессионалом своего дела, который не словами, а делом показывает русский дух и побеждает во славу России с удовольствием, желанием, гордостью и честью. Такое заявление сделал вице-президент российского Союза ММА Радмир Габдуллин, комментируя красивую победу прославленного спортсмена над американцем Чейлом Сонненом.

«Бой был динамичным, очень эффектным, интересным. Оба спортсмена продемонстрировали техническую базу и борцовской и ударной техники. Динамика боя не была однобокой. Поединок проходил как в стойке, так и в борьбе, и в клинче, и броски были. Было очень интересно смотреть. Преимущество Федора (Емельяненко – прим. ред.) и в тактике и в технике было намного выше, и это было видно и по его атакам и контратакам. Когда Чейл Соннен атаковал, Федор его всегда и переводил и в партер переворачивал, занимал доминирующую позицию. Было очень интересно смотреть», - рассказал Габдуллин в беседе с корреспондентом «Звезды».

Вице-президент Союза ММА России при этом добавил, что на сегодняшний день Емельяненко находится в хорошей физической форме и «все его кондиции на пике».

«Он (Федор Емельяненко – прим. ред.) очень хорошо чувствует свою форму, умеет держать форму…. Человек профессионал во всем. Профессионал и как спортсмен, и как управленец в лице президента Союза ММА России», - сказал Радмир Габдуллин.

При этом он подчеркнул, что Федор Емельяненко продемонстрировал всем, как важно в России отвечать за свои слова и не разбрасываться ими напрасно.

«Он оправдывает свои слова и свои намерения своими поступками. На сегодняшний день это очень важно, потому что сегодня мы видим, как СМИ, соцсети все больше и больше заполняются словами, обещаниями и нападками. Федор, в свою очередь, демонстрирует русский дух, демонстрирует насколько важно в России отвечать за свои слова, и если человек выходит выигрывать во славу страны, то он это делает с удовольствием, большим желанием, огромной гордостью и честью», - заключи Габдуллин.

Ранее сообщалось, что турнир по ММА Bellator 208 в американском Юниондейле ознаменовался победой российской легенды смешанных единоборств Федора Емельяненко. «Последний император» оказался триумфатором вечера и обладателем второй путевки в финал гран-при тяжеловесов, победив в первом раунде американца Чейла Соннена.

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