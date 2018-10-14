Хабиб Нурмагомедов вызвал на бой Флойда Мэйвезера

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов предложил известному американскому боксеру Флойду Мейвезеру провести совместный бой. По правилам бокса или смешанных единоборств, он при этом не уточнил.

Видео предложения Нурмагомедова появилось в аккаунте боксерского промоутера Дежуана Блэйка. На нем россиянин заявил, что готов к поединку «двух парней, которые никогда не проигрывали».

«В этих джунглях есть только один король. Это, конечно, я. Ты (обращается к Мейвезеру – прим. ред.) не смог уложить Макгрегора, а я сделал это легко», — заявил Нурмагомедов.

Напомним, на прошедшем в Лас-Вегасе турнире по смешанным единоборствам UFC 229 россиянин Хабиб Нурмагомедов одержал громкую победу над своим противником из Ирландии Конором Макгрегором, защитив пояс чемпиона в легком весе. Однако после поединка он решил поквитаться и с командой оппонента, спровоцировав массовую драку в зрительном зале и октагоне.