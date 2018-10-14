«Я не устал, мог бы продолжить» – Емельяненко рассказал о самочувствии после боя с Сонненом
По словам россиянина, американец оказался тяжелым и хорошо подготовленным соперником, но это не стало преградой на пути к победе.
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Легендарный российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко заявил, что не устал после своего победного боя с американцем Чейлом Сонненом. Об этом он сказал после поединка.
«Чейл был тяжелым соперником, он очень хорошо подготовился. Правда, я не устал, мог бы продолжить бой», — передает ТАСС слова российского бойца.
Федор Емельяненко одержал сокрушительную победу над американцем Чейлом Сонненом в полуфинале гран-при тяжеловесов промоушена Bellator добиванием в партере ровно за 15 секунд до окончания первого раунда. Соперником россиянина в финале станет американец Райан Бэйдер.