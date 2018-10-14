Федор Емельяненко одержал сокрушительную победу над Чейлом Сонненом

Турнир по ММА Bellator 208 в американском Юниондейле ознаменовался победой российской легенды смешанных единоборств Федора Емельяненко. «Последний император» оказался триумфатором вечера и обладателем второй путевки в финал гран-при тяжеловесов.

Бой оказался непростым, но в итоге победа оказалась в руках россиянина. Емельяненко сокрушил Соннена добиванием в партере ровно за 15 секунд до окончания первого раунда.

Соперником «Последнего императора» в финале гран-при окажется американец Райан Бэйдер. Он вышел победителем из встречи с Мэттом Митрионом, тем самым лишив того возможности вновь оказаться лицом к лицу с Емельяненко, в прошлой встрече с которым он одержал победу.