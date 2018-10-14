Черчесов надеется, что Дзюба сможет сыграть в матче против турок

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов не исключает, что нападающий Артем Дзюба примет участие в матче против команды Турции. Ранее футболист получил травму во время игры со Швецией. Об этом он заявил на пресс-конференции перед матчем в субботу, 13 октября.

Он отметил, что 12 октября Дзюба пропустил тренировку, но 13 октября тренировался в основной группе. Тренер добавил, что у спортсмена беспокоят проблемы с ногой.

Россияне сыграют с турками 14 октября на стадионе «Фишт» в Сочи в рамках Лиги наций УЕФА.