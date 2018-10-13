Хабиб Нурмагомедов отказался от боев

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе Хабиб Нурмагомедов отказался от ведения переговоров с руководством организации о новых поединках. По словам российского бойца, он намерен придерживаться такой позиции до снятия обвинений с его команды.

Нурмагомедов также пригрозил увольнением, в случае если организация наложит какие-либо санкции на членов его команды.

«Мы вышли против таких же ребят, как и мы. Но вы (UFC - прим. ред.) оставляете им гонорар, отправляете домой, а все наказания на нашу команду?» - цитирует его ТАСС.

Российский боец также призвал «не звонить ему» до тех пор, пока не решатся проблемы его команды.

Нурмагомедов 7 октября одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором в финале турнира UFC 229 и защитил титул чемпиона в легком весе. Однако сразу после поединка он ввязался в массовую драку, в которой приняли участие также члены команд обоих соперников.