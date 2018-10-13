Шумахер выиграл европейский чемпионат «Формулы-3»

Сын семикратного чемпиона мира в гонках «Формулы-1» Михаэля Шумахера 19-летний Мик пошел по стопам своего отца и уже стал победителем чемпионата Европы в гонках «младшей» «Формулы-3».

Во второй гонке заключительного этапа в Германии Мик Шумахер финишировал вторым, однако по очкам досрочно завоевал чемпионский титул. Причем для него это лишь второй сезон в «Формуле-3».