Названа дата реванша Макгрегора с Нурмагомедовым
Тренер ирландца заявил, что, вероятнее всего, следующим боем Макгрегора станет реванш с Нурмагомедовым.
Фото: twitter.com ufcnews, Globallookpress
Тренер ирландского бойца Конора Макгрегора Джон Кавана сообщил, что реванш его подопечного с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым может состояться уже 16 марта. Однако пока эта дата лишь предположительная.
При этом, как уточняет портал Mmaweekly, в настоящее время Кавана раздумывает также еще над одной датой, 17 марта.
«Я думаю, что следующим боем Конора станет реванш с Хабибом», - заявил он.
Ранее Нурмагомедов отреагировал на предложение американского рэпера 50 Cent перейти в Bellator MMA.