Названа дата реванша Макгрегора с Нурмагомедовым

Тренер ирландского бойца Конора Макгрегора Джон Кавана сообщил, что реванш его подопечного с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым может состояться уже 16 марта. Однако пока эта дата лишь предположительная.

При этом, как уточняет портал Mmaweekly, в настоящее время Кавана раздумывает также еще над одной датой, 17 марта.

«Я думаю, что следующим боем Конора станет реванш с Хабибом», - заявил он.

Ранее Нурмагомедов отреагировал на предложение американского рэпера 50 Cent перейти в Bellator MMA.