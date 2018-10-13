Станислав Черчесов рассказал о подготовке к матчу Лиги наций UEFA между сборными России и Турции

Тренер российской сборной Станислав Черчесов рассказал на пресс-конференции, как российские футболисты готовятся к матчу Лиги наций UEFA между сборными России и Турции, который состоится 14 октября в Сочи на стадионе «Фишт».

«Мы и шведы пытались добиться положительного результата на встрече с Турцией, но как сложилось, так сложилось. У нас есть время переговорить с медицинским корпусом, с игроками, как завтра строить свою игру. Мы прекрасно знаем, как Мирча Луческу готовит свою команду. Мы играли с ними перед чемпионатом мира и в домашнем матче. Судя по рисунку, ничего не меняется, меняются только исполнители», - заявил Черчесов.

Тренер сборной России также заявил, что в предстоящем матче ждет интенсивной игры с техничной командой.