Хабиб Нурмагомедов дал советы детям

Один из пяти новых центров бокса на Урале могут назвать в честь Хабиба Нурмагомедова. С таким предложением выступил председатель Федерации бокса России Умар Кремлев.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прилетел в Екатеринбург. Вместе с ним в город прилетел российский боксер Мурат Гассиев. В качестве почетных гостей в резиденции свердловского губернатора они приняли участие в церемонии соглашения о строительстве пяти боксерских залов на Урале. Его подписали глава Федерации бокса России Умар Кремлев и руководитель региона Евгений Куйвашев.

«Думаю, что этот центр внесет большой вклад в развитие детского спорта. Главное, чтобы дети были заняты - учебой, спортом, самосовершенствованием, чтобы у них было меньше свободного времени. Этому послужат спортивные центры, и это делается здесь, в Свердловской области», - заявил Нурмагомедов.

Подписанное соглашение предполагает, что федерация возьмет на себя поиск средств на оборудование и обеспечение центров инвентарем. Возвести объекты предполагается в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Серове, Красноуфимске и Талице.