Нурмагомедов ответил 50 Cent на предложение перейти в Bellator

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов отреагировал на предложение американского рэпера 50 Cent перейти в Bellator MMA.

Нурмагомедов опубликовал свой ответ в Instagram и предложил обсудить данное предложение при личной встрече.

«Просто отправь мне место встречи. Если ты хочешь увидеть место, где рождаются настоящие мужчины, то я приглашаю тебя в Дагестан», - написал он.

Также Нурмагомедов подчеркнул, что когда приедет в США, то «даст об этом знать». Кроме того, он поблагодарил 50 Cent за поддержку и назвал его «настоящим мужчиной».

В Лас-Вегасе состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 229, на котором россиянин Хабиб Нурмагомедов одержал громкую победу над своим противником из Ирландии Конором Макгрегором, защитив пояс чемпиона в легком весе. Однако после поединка он спровоцировал массовую драку в зрительном зале.