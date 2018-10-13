В планы Харитонова не входило нокаутировать Нельсона в первом раунде

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов заявил, что в его планы не входило нокаутировать «паренька с животом» Роя Нельсона в первом раунде, однако он не стал бы называть победу над американцем легкой.

«Не было плана нокаутировать Нельсона в первом раунде. Это паренек с животом вроде бы, но у него нокаутирующий удар и дышит хорошо. План был таким, чтобы в третьем раунде вымотать его. А получилось вот. Но легкой эту победу точно нельзя назвать, там столько ударов летело и пролетало», - сказал россиянин.

При этом Харитонов отметил попытку своего соперника совершить бросок и перевести бой в партер. По словам спортсмена, хоть поединок и продлился всего один раунд, но этот раунд «был насыщенным».

Напомним, российский боец ММА Сергей Харитонов победил нокаутом в поединке против американца Роя Нельсона в рамках прошедшего в Анкасвилле турнира Bellator 207.

Россиянин завершил бой в первом раунде. При этом на протяжении всей схватки Харитонов доминировал в октагоне. Точку в поединке поставил удар коленом, который нанес российский боец в голову американца.

Видео по-настоящему красивого и зрелищного боя было опубликовано в Сети.