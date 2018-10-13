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Хабибу Нурмагомедову предложили уйти из UFC

Егор Левин
13:14 13.10.2018
Российский чемпион не оставил без внимания поступившее предложение, но не ответил ни да, ни нет.
Хабибу Нурмагомедову предложили уйти из UFC
Фото: Саид Царнаев, РИА Новости

Американский рэп-исполнитель Кертис Джексон, более известный как 50 Cent, предложил российскому бойцу ММА Хабибу Нурмагомедову два миллиона долларов за переход из организации UFC во второй по величине бойцовский промоушен Bellator.

Музыкант выразил несогласие с позицией нынешнего работодателя бойца. Джексон заявил, что UFC «ведут себя неправильно», относясь по-разному к разным бойцам, имея в виду оппонента Нурмагомедова в последнем бое эпатажного ирландца Конора Макгрегора, которому все его выходки сходят с рук.

«Я готов заплатить два миллиона долларов наличными сегодня же, если россиянин согласится драться в Bellator. Хабиб, вопросы с Уайтом (президент UFC - прим. ред.) и твоим контрактом я улажу позднее», - написал 50 Cent в своем профиле в Instagram.

Джексон также пригласил в Bellator и члена команды Нурмагомедова Зубайру Тухугова.

Российский чемпион не оставил без внимания сообщение музыканта и поблагодарил его за поддержку в комментариях к записи, пригласив в Дагестан - «место, где рождаются настоящие мужчины». Нурмагомедов не сказал ни да, ни нет.

Отметим, что 50 Cent является партнером промоушена Bellator. Он обеспечил организацию главным призом для гран-при тяжеловесов, в котором участвует легендарный россиянин Федор Емельяненко, - одним миллионом долларов.

Напомним, на прошедшем в Лас-Вегасе турнире по смешанным единоборствам UFC 229 россиянин Хабиб Нурмагомедов одержал громкую победу над своим противником из Ирландии Конором Макгрегором, защитив пояс чемпиона в легком весе. Однако после поединка он решил поквитаться и с командой оппонента, спровоцировав массовую драку в зрительном зале и октагоне.

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