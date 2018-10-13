Суд арестовал имущество и счета Дениса Глушакова в рамках бракоразводного процесса

Никулинский районный суд арестовал имущество и банковские счета полузащитника московского «Спартака» Дениса Глушакова и его жены Дарьи в рамках бракоразводного процесса.

28 сентября судом было зарегистрировано исковое заявление от жены футболиста о разделе совместного имущества. 22 октября, в понедельник, в 14:30 должна состояться встреча супругов в зале суда.

В рамках данного дела наложены обеспечительные меры. В соответствии с ними производится арест недвижимости, транспортных средств и банковских счетов четы. Об этом сообщает агентство новостей «Москва» со ссылкой на пресс-секретаря Никулинского суда. Арест подразумевает запрет на проведение каких-либо юридических операций с вышеназванным имуществом и счетами.

Напомним, игроку московского «Спартака» Денису Глушакову предстоит долгая судебная тяжба со своей женой Дарьей. Главный вопрос - с кем будут жить дочери Глушаковых во время бракоразводного процесса и после.