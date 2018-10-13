Нурмагомедов задумался об уходе из ММА
В профиле в социальной сети боец опубликовал пост с вопросом, адресованным подписчикам.
Фото: Хабиб Нурмагомедов, Instagram
Действующий чемпион американского бойцовского промоушена UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов может стать борцом рестлинга. Соответствующее предложение поступило ему из организации WWE.
В своем профиле в социальной сети Twitter чемпион опубликовал пост с вопросом, адресованным подписчикам.
«WWE попросила заскочить к ним. Что думаете, ребята?» - написал Нурмагомедов.
При этом он добавил к записи хештег «#SmashLesnar», намекая на известного американского рестлера Брока Леснара, который несколько раз с различной степенью успешности выступал в UFC.