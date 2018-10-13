Нурмагомедов задумался об уходе из ММА

Действующий чемпион американского бойцовского промоушена UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов может стать борцом рестлинга. Соответствующее предложение поступило ему из организации WWE.

В своем профиле в социальной сети Twitter чемпион опубликовал пост с вопросом, адресованным подписчикам.

«WWE попросила заскочить к ним. Что думаете, ребята?» - написал Нурмагомедов.

При этом он добавил к записи хештег «#SmashLesnar», намекая на известного американского рестлера Брока Леснара, который несколько раз с различной степенью успешности выступал в UFC.