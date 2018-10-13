Салах забил гол прямым ударом с углового

На футбольном матче, прошедшем в рамках Кубка Африканских наций между командами Египта и Свазиленда, египетский полузащитник Мохаммед Салах стал «гвоздем программы».

Игрок сборной страны и клуба «Ливерпуль» отличился особенно, забив один из голов матча с углового. Салах смог закрутить мяч в дальний от себя угол ворот. Видео гола опубликовано на Youtube-канале Daily Match.

Матч закончился со счетом 4:1 в пользу египетской сборной. Авторами голов помимо Салаха оказались Ахмед аль-Мухаммади (7 минута), Амр Варда (10 минута) и Трезегет (29 минута).