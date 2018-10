Опубликовано видео тяжелого нокаута Нельсона в бою против Харитонова

Российский боец ММА Сергей Харитонов победил нокаутом в поединке против американца Роя Нельсона в рамках прошедшего в Анкасвилле турнира Bellator 207.

Россиянин завершил бой в первом раунде. При этом на протяжении всей схватки Харитонов доминировал в октагоне.Точку в поединке поставил удар коленом, который нанес российский боец в голову американца.

Для 38-летнего Сергея Харитонова эта победа стала 29-й в карьере при шести проигрышах. Рой Нельсон потерпел 16-е поражение, имея в своем послужном списке 23 победы.

ハリトーノフ×ロイ・ネルソン=決着シーン④ RT @Maldobabo Sergei Kharitonov knocks out Roy Nelson! The PRIDE FC vet (28-6, 1 NC) buries "Big Country" in the first, piling on punches en route to a vicious knee! Sergei rides a six-fight unbeaten …… pic.twitter.com/lRSKWqooUA