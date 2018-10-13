Шнуров посвятил нецензурное стихотворение Кокорину и Мамаеву

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, арестованным по делу о хулиганстве. Ода опубликована на его странице в Instagram.

В своем произведении музыкант сравнивает спортсменов с богатырями.

«Крепкие они, как камень, / Звонкие они, как медь!», - написал он.

В стихотворении содержится нецензурная лексика.

Напомним, что 8 октября Кокорин и Мамаев подрались с водителем ведущей с Первого канала. Потом они избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина.Тверской суд Москвы отправил дебоширов под арест до восьмого декабря в четверг.На такой же срок арестовали брата Кокорина Кирилла, который также принял участие в драке.Их обвиняют в хулиганстве. Задержанным грозит до семи лет колонии.