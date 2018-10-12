Российский Союз биатлонистов разрешил двум спортсменкам выступать за Украину

Правление Российского Союза биатлонистов на своем сайте разместило заявление, согласно которому двум российским биатлонисткам – Анастасии Рассказовой и Екатерине Бех – разрешено выступать за сборную Украины. Также за сборную Белоруссии начнут выступать Никита Лобастов, Елена Кручинкина, Ирина Кручинкина, Анна Мусатова и Арина Яборова.

Выступления спортсменов за сборные сопредельных государств начнутся уже в сезоне 2018-19 годов, «без применения к ним двухлетнего ограничительного срока, предусмотренного ст. 9 конституции Международного союза биатлонистов», говорится в сообщении.