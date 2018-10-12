В пятый день юношеской Олимпиады в Аргентине сборная России завоевала шесть наград

В пятый день проведения юношеской Олимпиады в Аргентине россияне принесли в копилку сборной еще шесть медалей. Пловцы завоевали сегодня четыре из шести наград.

Андрей Минаков быстрее всех проплыл 50 метров баттерфляем и стал уже пятикратным чемпионом Олимпиады. На той же дистанции второе место у Даниила Макарова.

Золото принесли девушки, выступив квартетом в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем. Еще одну награду в плавании завоевала Дарья Васькина - у нее серебро. Медаль такой же пробы уже в индивидуальном многоборье завоевал гимнаст Сергей Найдин. Бронза - у тхэквондистки Кристины Адебайо.

Таким образом, наша сборная продолжает уверенно лидировать в командном зачете с 18 золотыми медалями. На соседней строчке венгры - у них восемь наград высшей пробы, и семь у смешанных команд.