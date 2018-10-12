Кокорина заменили на Дзюбу на баннере в Пулково

Кокорин и Мамаев, «отличившиеся» дракой в центре Москвы, несут сильные репутационные потери. Так, например, в Пулково убрали банер с Кокориным. Действительно, слоган «Вместе смело!» на фоне футболиста, особенно в свете последних событий, выглядел, мягко говоря, странно.

«Теперь этот слоган в Пулково звучит двусмысленно», - написал в своем Twitter коррепондент «Спорт-экспресса».

Сегодня же над магазином с хоккейной символикой питерского клуба плакат уже с Дзюбой. «Зенит» пока не разорвал контракт с оскандалившимся футболистом.