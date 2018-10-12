«Они защищены со всех сторон» - спортивный обозреватель рассказал о контрактах Мамаева и Кокорина

В типовых контрактах с российскими футболистами нет пунктов о правилах поведения в обществе, поэтому клубам довольно сложно подвергнуть наказанию спортсменов, которые стали виновниками каких-либо громких скандалов. Об этом рассказал спортивный обозреватель Андрей Вдовин. Как полагает эксперт, если футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев останутся на свободе, то их футбольной карьере практически ничего не угрожает.

«С точки зрения футбола, скорее всего, в их карьере если и будет какое-то препятствие, то небольшое. Если их не посадят, то в футболе их практически невозможно наказать... С точки зрения футбольных контрактов у ребят там все хорошо. Они защищены почти со всех сторон. Они защищены, а не клуб», - подчеркнул Вдовин на ток-шоу «Открытый эфир» на телеканале «Звезда».

Ранее стало известно, что руководство футбольного клуба «Зенит», в котором играет Александр Кокорин, не спешит расторгать контракт с игроком. В команде внимательно следят за ходом следствия и расторгнут трудовые отношения с нападающим, только если тот получит реальный тюремный срок, сообщили в «Спорт-Экспрессе».

В свою очередь, руководство ФК «Краснодар» уже обратилось в Палату по разрешению споров Российского футбольного союза с заявлением о расторжении контракта с участником команды Павлом Мамаевым. На рассмотрение дела уйдет около 30 дней.

Футболисты «Зенита» и «Краснодара» Александр Кокорин и Павел Мамаев в одной из столичных кофеен напали на двух чиновников - директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и директора Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (ФГУП «НАМИ») Сергея Гайсина.

Позже стало известно, что до этой драки спортсмены избили персонального водителя телеведущей Ольги Ушаковой. Сейчас подозреваемые в хулиганстве футболисты находятся в карантинных камерах Бутырской тюрьмы.