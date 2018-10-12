Российских боец Хабиб Нурмагомедов стал почетным гражданином Грозного. Это звание ему присвоил мэр чеченской столицы Ибрагим Закриев. Накануне в честь чемпиона мира в легком весе по версии UFC был устроен торжественный ужин, сообщает РИА Новости.

Отдельным указом Рамзан Кадыров присвоил отцу чемпиона звание «Заслуженный работник физической культуры» республики.

Шестого октября Хабиб Нурмагомедов отстоял титул чемпиона в бою с ирландцем Конором Макгрегором. После возращения в Россию бойца поздравил президент Владимир Путин.

Встреча состоялась в кулуарах международного спортивного форума в Ульяновске.