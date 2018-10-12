«Зенит» решил пока не увольнять Кокорина

Руководство футбольного клуба «Зенит», цвета которого защищает Александр Кокорин, не спешит расторгать контракт с оскандалившимся игроком. В команде внимательно следят за ходом следствия и разорвут трудовые отношения с нападающим только в том случае, если он получит реальный тюремный срок, сообщает «Спорт-Экспресс». Ранее стало известно, что Кокорин ближайшие два месяца проведет в следственном изоляторе.

В «Зените», где сначала очень резко отреагировали на поведение своего ведущего игрока, похоже, сменили гнев на милость и даже попытались оправдать Александра. Командные медики сослались на сильнейшие физические нагрузки форварда после перенесенной травмы крестообразной связки.

По их мнению, в сочетании с алкоголем это привело к неожиданным последствиям. Следователи мнение питерских врачей не разделяют. Возбуждено уголовное дело, по которому, помимо Кокорина, проходят его младший брат и ближайший друг и соратник Павел Мамаев. Все они также находятся под стражей.

Восьмого октября молодые люди стали зачинщиками сразу двух драк в центре Москвы. Сначала они избили у гостиницы «Пекин» мужчину, который оказался водителем телеведущей Ольги Ушаковой, а после «погуляли» в столичном кафе. Итогом стало избиение чиновника Минпромторга Дениса Пака и директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.