Ставший хоккеистом из-за Овечкина американец подрался со своим кумиром

В том, что в мире спорта ничто не вечно, убедился российский хоккеист и капитан Washington Capitals Александр Овечкин. Еще вчера его команда камня на камне не оставила от своих соперников из Вегаса, сам Ови стал второй звездой игрового дня NHL, а сегодня хоккеисты из Вашингтона вчистую проиграли с неприличным счетом «дьяволам» из Нью-Джерси, сообщает Sport 24.

Хотя игра и закончилась со счетом 6:0 в пользу New Jersey Devils, любопытно другое. Во втором периоде восьмой номер Washington Capitals сцепился на льду с Майлзом Вудом, нападающим New Jersey Devils.

По лицу друг друга не били, просто потолкались. Пресса обратила на это внимание и вскоре выяснила, что Вуд - большой поклонник Александра. Он с детства наблюдает за успехами россиянина. Будучи одиннадцатилетним мальчишкой, Майлз даже писал письмо Овечкину, в котором просил его автограф. Два года назад мечта сбылась.

И вот теперь молодой талант не постеснялся поднять руку на своего кумира. Впрочем, в профессиональной хоккейной среде стычки на льду происходят регулярно, в том числе между игроками, которые хорошо знакомы друг с другом.