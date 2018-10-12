Нурмагомедов и Макгрегор отстранены от боев

Бойцы ММА-промоушена UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов и ирландец Конор Макгрегор получили временные недопуски до проведения боев в связи с массовой дракой, случившейся после их выступления на последнем турнире организации.

Решение об этом вынесла Атлетическая комиссия штата Невада. Слушание по делу бойцов состоится 24 октября. Председатель и комиссары комиссии проведут голосование за дальнейшую судьбу бойцов.

Как сообщает ESPN, к россиянину, скорее всего, будут применены санкции за инициирование массовой драки, а к ирландцу - за попытку перелезть через октагон. К тому же, Нурмагомедов до сих пор не получил положенный ему гонорар за выступление. Этот вопрос в Атлетической комиссии не комментируют.

Напомним, на прошедшем в Лас-Вегасе турнире по смешанным единоборствам UFC 229 россиянин Хабиб Нурмагомедов одержал громкую победу над своим противником из Ирландии Конором Макгрегором, защитив пояс чемпиона в легком весе. Однако после поединка он решил поквитаться и с командой оппонента, спровоцировав массовую драку в зрительном зале и октагоне.