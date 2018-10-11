Нурмагомедов пожелал UFC «не подавиться» его гонораром

Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов жестко раскритиковал бездействие организации после нападения команды ирландского бойца Конора Макгрегора на его автобус. Российский спортсмен также отметил тот факт, что руководство закрывало глаза на оскорбления ирландца в адрес его веры, семьи и страны.

«Почему вы никого не уволили, когда их команда напала на автобус толпой и ранила пару человек, ведь они могли убить кого-то там, почему никто ничего не говорит про оскорбления моей родины, религии, нации, семьи?» - написал Хабиб в своем Instagram.

Он считает, что в инциденте с дракой после боя с Конором Макгрегором если кто и должен быть наказан, так это только он, Хабиб. Российский боец высказал протест из-за отмены боя его друга и бойца Зубайры Тухугова.

«Знайте, что вы и меня потеряете вместе с ним, у нас в России мы своих не бросаем, и я за своего брата пойду до конца, и если вы все-таки решитесь его уволить, то и мне не забудьте отправить разорванный контракт, в противном случае я сам его порву», - пригрозил Нурмагомедов.

Помимо этого, он очень четко рассказал UFC, что они могут сделать с его гонораром. И это звучало тоже довольно жестко.

«И да, чуть не забыл и гонорар мой, который вы не отдаете и с которым вы так возитесь, можете оставить себе, только смотрите, чтоб он у вас в горле не застрял, мы свою честь отстояли, и это самое главное, а за братьев мы идем до конца», - написал Нурмагомедов.

Напомним, 6 октября состоялся «бой года» - поединок Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора. Россиянин выиграл в четвертом раунде удушающим приемом. После боя Нурмагомедов перепрыгнул через октагон и устроил драку с командой ирландца. Они, по словам россиянина, выкрикивали оскорбления в адрес семьи бойца. UFC решает сейчас, какие санкции будут применены к Нурмагомедову и его команде. Однако глава организации Дана Уайт не исключил, что меры могут быть распространены и на Макгрегора.