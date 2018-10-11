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Адвокат Кокорина считает, что конфликт в кафе спровоцировал чиновник Минпромторга

Егор Левин
13:22 11.10.2018
Юрист заявил, что конфликт в кафе между спортсменами и чиновниками, несомненно, имел место, но якобы по вине пострадавших.
Адвокат Кокорина считает, что конфликт в кафе спровоцировал чиновник Минпромторга
Фото: Dmitry Golubovich, Global Look Press

Адвокат нападающего футбольного клуба «Зенит» Александра Кокорина Олег Попов выразил сомнение в том, что совершенные его клиентом действия подпадают под статью о хулиганстве, по которой в его отношении заведено одно из двух уголовных дел.

Юрист заявил, что конфликт в кафе между спортсменами и чиновниками, несомненно, имел место, но якобы по вине пострадавших. По словам Попова, Денис Пак неоднократно словесно оскорблял Кокорина. И именно после этого был нанесен удар стулом.

«В иных инцидентах, произошедших в тот же день, Кокорин не участвовал. Утверждения о преступном сговоре с другими участниками конфликта безосновательны», - заявил адвокат.

При этом он отметил, что «грубого нарушения общественного порядка и правил поведения в общественном месте» не было и об отсутствии предварительного сговора свидетельствует видеозапись из кафе, на которой запечатлено, что вплоть до непосредственного удара стулом остальные участники инцидента даже не находились рядом.

Попов заявил, что там же, в кафе, конфликт был исчерпан и его участники принесли друг другу извинения. Слова адвоката опубликовал сайт адвокатского бюро A Pro.

Напомним, в понедельник, 8 октября, стало известно о конфликте, возникшем в кофейне на северо-западе Москвы между российскими футболистами Александром Кокориным, Павлом Мамаевым с одной стороны и чиновником Министерства промышленности и торговли РФ Денисом Паком и директором ФГУП «НАМИ» Сергеем Гайсиным с другой. Между ними возникло недопонимание, и в ход пошли стулья. Перед этим спортсмены успели в составе группы неизвестных нанести серьезный вред здоровью водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. В результате произошедших событий на них было заведено уголовное дело.

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