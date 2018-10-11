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Брат Александра Кокорина задержан

Егор Левин
12:46 11.10.2018
Правоохранительные органы сообщают, что одним из фигурантов дела о драках был младший брат одного из футболистов.
Брат Александра Кокорина задержан
Фото: kokorin7, Instagram

В процессе расследования уголовного дела по факту драк с участием российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева были установлены еще трое участников инцидента.

ГУ МВД России по г. Москва сообщает, что одним из тех, кто совершал хулиганские действия вместе со спортсменами, был младший брат одного из них, Кирилл Кокорин. С остальными задержанными ведутся следственные действия.

Напомним, в понедельник, 8 октября, стало известно о конфликте, возникшем в кофейне на северо-западе Москвы между российскими футболистами Александром Кокориным, Павлом Мамаевым с одной стороны и чиновником Министерства промышленности и торговли РФ Денисом Паком и директором ФГУП «НАМИ» Сергеем Гайсиным с другой. Между ними возникло недопонимание, и в ход пошли стулья. Перед этим спортсмены успели в составе группы неизвестных нанести серьезный вред здоровью водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. В результате произошедших событий на них было заведено уголовное дело.

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