Опубликовано видео допроса Мамаева и Кокорина

Правоохранительные органы опубликовали видео допроса скандальных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. На кадрах показаны спортсмены, находящиеся в ГСУ ГУ МВД и дающие показания.

Они отвечают на вопросы о причинах их задержания. На некоторые вопросы полицейских футболисты отвечать отказались.

Напомним, в понедельник, 8 октября, стало известно о конфликте, возникшем в кофейне на северо-западе Москвы между российскими футболистами Александром Кокориным, Павлом Мамаевым с одной стороны и чиновником Министерства промышленности и торговли РФ Денисом Паком и директором ФГУП «НАМИ» Сергеем Гайсиным с другой. Между ними возникло недопонимание, и в ход пошли стулья. Перед этим спортсмены успели в составе группы неизвестных нанести серьезный вред здоровью водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. В результате произошедших событий на них было заведено уголовное дело.