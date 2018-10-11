Отчим Кокорина извинился за поведение сына

Отчим скандального российского футболиста Александра Кокорина Кирилл Логинов извинился за его поведение.

Пост с текстом был размещен в профиле спортсмена в социальной сети Instagram. В нем Логинов от своего лица и от лица Кокорина принес извинения пострадавшим, болельщикам, коллегам и всем, кто неравнодушен к сложившейся ситуации.

Из текста сообщения следует, что футболист сожалеет о своем поведении и хотел публично извиниться перед участниками конфликта, но не успел этого сделать.

Подытоживая извинительный пост, Логинов выразил надежду на «правильную объективную оценку» в рассмотрении дела правоохранительными органами.

Напомним, в понедельник, 8 октября, стало известно о конфликте, возникшем в кофейне на северо-западе Москвы между российскими футболистами Александром Кокориным, Павлом Мамаевым с одной стороны и чиновником Министерства промышленности и торговли РФ Денисом Паком и директором ФГУП «НАМИ» Сергеем Гайсиным с другой. Между сторонами возникло недопонимание, и в ход пошли стулья. Перед этим спортсмены успели в составе группы неизвестных нанести серьезный вред здоровью водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. В результате произошедших событий на них было заведено уголовное дело.