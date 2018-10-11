Овечкин стал второй звездой игрового дня NHL

Форвард сборной России по хоккею и капитан Washington Capitals Александр Овечкин стал второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиги США. Сообщение об этом размещено на официальном сайте лиги.

Ведомые россиянином игроки столичного клуба одержали крупную победу над своими соперниками из Лас-Вегаса. Счет получился разгромным - 5:2. Овечкин забросил две шайбы по ходу встречи. Третьей звездой игрового дня признан еще один наш соотечественник и партнер Александра, Евгений Кузнецов. Он отметился первой шайбой и трижды удачно ассистировал, причем дважды самому Овечкину.

Washington Capitals начал турнир уверенно. Команда решительно настроена на повторение прошлогоднего успеха, когда впервые стала обладателем высшей хоккейной награды США - Кубка Стэнли. Овечкин стал первым в истории российским капитаном североамериканской команды, которому покорилась эта вершина.