Россия укрепила лидерство в командном зачете на Юношеских Олимпийских играх

Еще пять наград пополнили копилку нашей сборной на Юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе. Все медали добыты в бассейне, где по-прежнему нет равных российских пловцам.

Сегодня героями стали Климент Колесников, он победил в заплыве на 50 метров на спине. Анастасия Макарова стала первой на стометровке брассом. И мужская сборная, которая с мировым рекордом выиграла комбинированную эстафету четыре по сто метров.

В составе четверки плыл Климент Колесников. Таким образом, 18-летний москвич стал пятикратным чемпионом Игр.

Кроме того, на счету наших пловцов сегодня серебро и бронза.

По итогам четвертого соревновательного дня сборная России укрепила лидерство в командном зачете. У нас 21 медаль, 16 из них высшей пробы, 3 серебра и две бронзы.

Второе место занимает Венгрия - 10 медалей (8 золотых, 1 серебряная, 1 бронзовая). На третьем месте расположилась Япония, в активе которой 10 наград (4 золота, 3 серебра, 3 бронзы).