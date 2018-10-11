FIFA взяла под особый контроль дело Мамаева и Кокорина

Международная федерация футбола (FIFA) внимательно следит за ситуацией вокруг скандальных известных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Сообщается, что инцидент взят под особый контроль.

Организация внимательно следит за всеми мировыми СМИ, тем или иным образом освещающими произошедшую с участием спортсменов ситуацию. Глава организации Sport for All Янис Кузинс направил в FIFA и UEFA письмо с требованием о наказании российских футболистов за их поведение.

«Это просто недопустимо. Такие игроки должны получить наказание не только по закону, но и серьезную дисквалификацию на уровне FIFA и UEFA», — передает «Комсомольская правда» слова Кузинса.

Напомним, в понедельник, 8 октября, стало известно о конфликте, возникшем в кофейне на северо-западе Москвы между российскими футболистами Александром Кокориным, Павлом Мамаевым с одной стороны и чиновником Министерства промышленности и торговли РФ Денисом Паком и директором ФГУП «НАМИ» Сергеем Гайсиным с другой. Между сторонами возникло недопонимание, и в ход пошли стулья. Перед этим спортсмены успели в составе группы неизвестных нанести серьезный вред здоровью водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. В результате произошедших событий на них было заведено уголовное дело.